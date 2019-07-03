Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на восстановление разрушенного в результате боевых действия Донбасса необходимо более 10 млрд евро. Об этом заявил сказал на конференции по вопросам реформ в Украине в канадском городе Торонто. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Зеленский также пригласил всех зарубежных инвесторов на форум, который запланирован на грядущую осень в Мариуполе. Именно там будут обсуждать вопросы восстановления Донбасса.

"По предварительным оценкам, для восстановления Донбасса необходимо более 10 млрд евро. Осенью этого года мы проведем соответствующий форум в Мариуполе, на который приглашаем зарубежных инвесторов, которые заинтересованы финансировать инфраструктурные и гуманитарные проекты на Донбассе", - сказал Владимир Зеленский.

Как сообщала "Страна", в зоне ООС на Донбассе погибли двое украинских бойцов. Пять раз огонь взаимно велся вблизи Водяного - из гранатометов различных систем, вооружения БМП, снайперского и стрелкового оружия.

Напомним, что горняки шахты "Горская" у линии разграничения на Донбассе отказываются подниматься на поверхность.