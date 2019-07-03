В Интернете набирает популярность флешмоб #BottleCapChallenge, для которого требуется открыть крышку бутылки ударом ноги с разворота.

Его в конце июня "запустил" боец смешанных единоборств "ММА" из Казахстана Каро Пашикян. Он на своей фб-странице бросил вызов коллегам, включая бойца "ММА" Конора Макгрегора и киноактера Джейсона Стейтема.

Позже к акции в соцсетях присоединились другие люди и даже животные. Правда, выполнить его получилось далеко не у всех.

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В соцсетях набирает популярность флешмоб #BottleCapChallenge, для исполнения которого требуется открыть крышку бутылки ударом ноги с разворота. Началось все около недели назад. Боец ММА из Казахстана Каро Пашикян на своей странице в Instagram бросил вызов коллегам, включая Конора Макгрегора и Джейсона Стейтема. Позже к челленджу присоединились обычные пользователи и даже животные. Правда, выполнить его получилось далеко не у всех. А вы бы хотели поучаствовать?

Допис, поширений RIA Novosti (@ria_novosti)

Как сообщала "Страна", Зеленский запустил конституционный флеш-моб и призвал украинцев назвать свою любимую статью. Он заявил, что народные депутаты Украины могут не участвовать во флешмобе.

Напомним, что глава Минздрава Супрун призвала украинцев напоить водой бездомных животных

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