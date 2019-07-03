В Интернете набирает популярность флешмоб #BottleCapChallenge, для которого требуется открыть крышку бутылки ударом ноги с разворота.

Его в конце июня "запустил" боец смешанных единоборств "ММА" из Казахстана Каро Пашикян. Он на своей фб-странице бросил вызов коллегам, включая бойца "ММА" Конора Макгрегора и киноактера Джейсона Стейтема.

Позже к акции в соцсетях присоединились другие люди и даже животные. Правда, выполнить его получилось далеко не у всех.

Как сообщала "Страна", Зеленский запустил конституционный флеш-моб и призвал украинцев назвать свою любимую статью. Он заявил, что народные депутаты Украины могут не участвовать во флешмобе.

Напомним, что глава Минздрава Супрун призвала украинцев напоить водой бездомных животных.