Власти Канады приняли решение не выдавать въездные визы и не пускать в страну тех жителей так называемых "ЛДНР", которые получили паспорта России. Об этом заявила глава канадского МИД Христя Фриланд в Торонто, на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в ходе Третьей конференции по реформам в Украине.

Об этом решении канадских властей передает ТАСС.

"Канада рассматривает выдачу российских паспортов эти людям в качестве акта агрессии против Украины, и мы осуждаем это, - сказала она. - Но одного осуждения здесь недостаточно, поэтому мы считаем эти паспорта недействительными".

При этом глава МИД подчеркнула, что речь не идет "о законных владельцах российских паспортов".

"Эти меры также не направлены на то, чтобы не допустить жителей оккупированных территорий Донбасса в Канаду. Граждане Украины, которые проживают на территории оккупированного Донбасса, могут подавать документы на визы в Канаду, но используя свои украинские паспорта", - пояснила министр.

Фриланд не стала раскрывать технические детали процесса определения граждан т.н. "ЛДНР", у которых есть российские паспорта, но заверила, что канадская иммиграционная служба может это сделать. Она также призвала международных партнеров Канады "последовать ее примеру".

Ранее "Страна" сообщала, что Канада упростит въезд для молодых украинцев.