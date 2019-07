Пользователь Артемий Сурий рассказал о "приключениях" законопослушного туриста из Пакистана, который пытался посетить курортные места Украины. Мужчину, у которого были все документы, виза, приглашения, бронь на отели и крупная сумма денег наличными на расходы продержали в "обезьяннике" в аэропорту "Борисполь" и в итоге так и не пустили в страну.

Допрашивающий его сотрудник ГПС в итоге предложил пакистанцу подписать бумагу на украинском языке, несмотря на просьбы иностранца хотя бы перевести документ. В итоге турист был вынужден купить билет домой "проведя один из худших дней своей жизни" и так и не посетив Украину.

О произошедшем Сурий рассказал в своем Facebook. Приводим его рассказ полностью.

"Злость и стыд, испытываешь сейчас или как "встречает" иностранцев Украина. Знакомьтесь, это Джаф из Пакистана. Ему 42 года, живет в столице - Исламабаде. Интеллигентный, эрудированный, образованный человек. Прекрасно говорит на английском и еще 3-х языках.

Джаф - веб-дизайнер, он также открыл один из первых коворкингов в столице Пакистана. Кроме того, владеет туристической компанией, которая делает туры для иностранцев.

"Я просто очень люблю путешествия. Особенно в те страны, которые находятся вне мейнстрима. Там больше шансов увидеть настоящую жизнь, почувствовать душу людей и страны. Кстати, поэтому я и решил отправиться в Украину.

"О вашей стране мало привлекательной информации в сети на английском. Если ты в Google введешь "Ukraine" - то там в основном, будут статьи и фото о войне, беспорядках, коррупции, об опасностях, которые якобы ждут туриста там. Я в это не поверил. Наоборот, была внутренняя уверенность, что там живут добрые люди, а страна интересна и гостеприимна.

Я планировал посетить Киев, увидеть его древние храмы, также увидеть Черное море в Одессе. А ещё Львов с его чудесной архитектурой.



Виза в Украину - самая дорогая, которую я получал в своей жизни. Она стоит 160$. Это немалые деньги для Пакистана. Кроме того, мне пришлось выкупить, не забронировать, а выкупить все авиабилеты, проживание во всех городах и тд. Также я заплатил за приглашение еще 160$", - приводит слова туриста пользователь.



31 мая этого года Джаф прилетел в аэропорт Борисполя. На пограничном контроле, увидев его пакистанский паспорт, офицер сказал ему "ждать". Затем вызвал старшего по рации. Его отвели в какую то тесную комнату.

Несколько часов он просидел там. Никто, при этом, ничего ему не объяснял. В комнате естественно не было воды, не говоря уже о еде. Спустя несколько часов начался допрос.

"У меня было ощущение, что общаются со мной как с преступником, - рассказал Джаф. - Я показал им оригинал приглашения, план путешествия, выкупленные авиабилеты и отели, страховку и тд. Затем они пересчитали мои деньги. С собой у меня было 1200$, и конечно, кредитные карты, на которых тоже были средства, и подтверждающие это - документы. Все это записывалось на камеру".



Затем они ушли с его паспортом, оставив сидеть в этой тесной комнате.

"Прошло 12 часов. Никто ничего не объяснял, когда я пытался, что-либо спросить, пограничники либо не говорили по-английски, а в редком случае отвечали, что "нужно ждать пока "nachalstvo" (начальство) решит", - сказал турист.

Затем гражданину Пакистана дали какую то бумагу на украинском языке, чтобы он подписал ее. На его замечание, что он ведь не понимает, что там написано, можно перевести это хотя бы на английский, ответ был:

"Возмущаться будешь в Пакистане".



Спустя 16 часов маринования в аэропорту, Джаф написал пост в соцсети, в котором рассказал о сложившейся ситуации: "Я просто не знал, что происходит, что мне делать. я остался один в какой то комнате, в аэропорту, в чужой стране. Никто не хотел меня слушать, и как-то помочь. Это было ужасное ощущение. Я написал пост, и попросил совета в сети".



В 200-миллионном Пакистане пост мгновенно разлетелся. Люди возмутились таким отношением к соотечественнику. Местные друзья и незнакомые люди, помогали советом, поддерживали. Кто-то связался с национальным телеканалом, информация об этом дошла даже до президента Пакистана.

А что же наши пограничники? Ничего.

Продержав более суток в "Борисполе" в комнате для задержанных, а потом и в зале ожидания - депортировали его восвояси с формулировкой "не може пiдтвердити мету запланованного перебування в Украiнi".

Подписал акт Сивак Павло Вікторович. Старший лейтенант, и видать, Вершитель судеб по совместительству.

Билет назад в Пакистан ему естественно, пришлось покупать самому. В итоге "вояж" в Украину, а точнее в "комнату-обезьянник" Борисполя - обошёлся ему в 2 000 долларов.

"Это был один самых неприятных дней в моей жизни. Ты понимаешь, что абсолютно беспомощен. Это ужасное чувство для любого человека, но я не могу жаловаться", - рассказал Джаф.

- Почему?..

- Были те кому было хуже. Вместе со мной на одном рейсе, прилетел пожилой мужчина, ему за 70 лет. Он из Бангладеша, доктор медицины, приехал в Украину на профильный семинар. С ним поступили точно так же. Ему было тяжелее принять всё это. Я не могу жаловаться после этого.



За весь наш разговор и несколько дней, что мы провели вместе в Пакистане, Джаф ни слова плохого не сказал об Украине. Об этой ситуации я узнал лишь на третий день нашего знакомства.

"Люди в Пакистане после случившегося, задавали мне много вопросов, спрашивали, что я теперь думаю об Украине. Я отвечаю всем, что думаю так же как и раньше: Украина, наверное - замечательная страна. Просто так произошло в тот раз", - поделился Джаф.



Конец истории.



А теперь, б@дь, у меня вопросы... К Госпогранслужбе Украины...

До каких пор этот позор будет творится в ваших головах и, самое главное - на наших границах?

Вы первые кто встречает гостей из других стран на нашей земле. Именно вы формируете, то самое, первое и зачастую определяющее впечатление о нашей стране.

Чем? Комнатой-Обезьянником? Безобразным отношением к людям, только потому что у них паспорт не Украинский, Европейский или Американский? Вы забыли как нас самих унижали этими визами в Евросоюзе и т.д.? Так вы поступаете ещё хуже.



Отдельный вопрос - английский язык.

Объясните мне, может я чего не понимаю? КАК МОЖЕТ ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ, РАБОТАЮЩЕЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ АЭРОПОРТУ - НЕ ЗНАТЬ АНГЛИЙСКОГО??? Это просто дно. Иначе, не назвать.



В эпоху, когда весь мир осознал, что иностранный туризм - это развитие экономики, это деньги, которые туристы привозят в нашу страну, это имидж, в конце-концов, за который мы так боремся. И в это же время, вы со своими вечно негативными, подозрительными физиономиями - вот так встречаете гостей?

Может вас в Грузию надо отправить на стажировку? Вы посмотрите как там встречают туристов, с подарками, вином, улыбками, и "Welcome to Georgia!", после чего ты влюбляешься в эту страну, и возвращаешься вновь и вновь.



Именно вы, пограничники и таможенники, можете легко ломать все те усилия, которые предпринимает и государство и бизнес, вкладывая в сервис, будь-то - отели, рестораны, транспорт или инфраструктура.



Но все это легко может перечеркнуть Вася Пупкин, который в силу своей недалекости или херового настроения, просто унижает людей, прилетевших за тысячи километров, проявляя такую циничную дискриминацию. Дескать: "А, Пакистан, да ну и хер, что у него всё есть, все документы, и человек кучу денег, сил и времени потратил, чтобы приехать сюда. Вышлем его нах отсюда, и пойдём на обед".



Но нет, сейчас другое время. Мир изменился. Сейчас есть соцсети, и любой негатив, особенно если это подобная несправедливость и дискриминация, может быстро разойтись по сети. И поступок одного недалёкого пограничника - испортить имидж и репутацию, читай - приходы в экономике от туризма, на долгое время.

Поверьте, пост на английском языке о беспределе Украины в аэропорту при въезде - прочитают, найдя по поиску в сети не только в Пакистане. Вопрос: "Кто после этого, захочет поехать в страну, где его могут промучить сутки в аэропорту и депортировать?". Вы бы поехали?

А отмыть (отмывать) эту репутацию - стоит гораздо больше усилий.



Теперь от вопросов - к требованиям:

1. Сотрудники Госпогранслужбы, вы не "вершители судеб на границе". Вы там на службе.

Вам за это платим деньги МЫ, чтобы ВЫ достойно выполняли свою работу, а не позорили нашу страну.

Поэтому, прекратите к чёртовой матери, эту дискриминацию людей по национальности.

Бумеранг негатива, который вы запускаете - прилетает и бьёт по всей стране.



2. Проведите и постоянно проводите тренинги по коммуникациям для своих сотрудников. Контрольте это.

Бизнес, опять же, всё это - давно применяет. Клиент/турист должен быть доволен. И точка. С первого шага, который он делает, глядя в глаза вашему сотруднику при въезде.

3. Если у иностранца нет проблем по паспорту в базе, и у него есть все необходимые документы - приветствуйте его. Этим первым впечатлением, вы на 50% увеличиваете вероятность, что ему понравится здесь. А значит, он вернется. А значит он потратит свои деньги. А значит они прийдут в украинскую экономику.



Также у меня вопросы к МИД/ MFA of Ukraine. Но прежде поделюсь фактом, который тоже постучался со дна:

Оказывается виза в Украину делается - МЕСЯЦ! Ты отдаешь свой паспорт на месяц в посольство, и этот месяц ты никуда не выедешь, потому что в большинстве стран, ты можешь иметь только один загранпаспорт.

И ты еще должен заплатить за это 160$. И не факт, что дадут. А если дадут, не факт, что не депортируют.

Ну какой нормальный человек, захочет после этого ехать в Украину???

Или мы рассчитываем только на крупные спортивные ивенты, а-ля Евро 2012, и музыкальные ивенты - Евровидение, джаз-фесты и тд. И вот тогда, профильные чиновники надувают щёки, и с придыханием показывают статистику - мол, как у нас все хорошо, к нам едут.



А я вам, скажу другую статистику. Не кабинетную, а жизненную... Единственный СТАБИЛЬНЫЙ иностранный тур-поток, который есть в Украине - это секс-туризм для граждан мужского пола из Турции. Всё!

И вы это сами знаете.



Поэтому, отмените к е@еням эти муторные визы. Сделайте e-визы, визы по прилёту. Делайте это первыми, не ждите пока вам какая-то страна предложит. Работайте над этим. Нам надо так же бороться за то, чтобы к нам приезжали из Европы (и всего мира), а не только мы - туда.



Госагентство Украины по туризму. Забудьте все ваши методички и "програми розвитку туризму", по которым вы формалините вашу деятельность. Мир уже другой.

Я посвятил значительную часть своей жизни - путешествиям и исследованиям разных стран. Побывав в 130-и, и изучив их опыт, стало совершенно очевидно, что есть несколько понятных алгоритмов, чтобы сделать (и делать) туризм конкурентным.

По сути, говоря языком бизнеса, нам нужно продать тур в Украину иностранцам.

1. Определите несколько ключевых точек. Не хватайтесь сразу за всё.

"Золотой Треугольник Украины": Киев/Одесса/Львов - замечательный концепт для базового фундамента, который позволит сперва вовлекать, а затем и удерживать туриста минимум в трёх точках, а не в одном городе.

2. Вам необходимо изменить подход к маркетингу. Ваши "затвердженi програми розвитку туризму" - это туалетная бумага. Наймите креативное международное агенство, которое разработает качественное позиционирование. Украине есть, что предложить и чем удивить, помимо беспардонного юзания красоты наших женщин.

Наймите тех, кто сделает качественный промо-контент об Украине, а не те убогие ролики, что вы крутите перед Евровидением. И это должна быть константа. Это нужно делать постоянно.

3. Креатив, позиционирование, маркетинг, таргетинг - поучитесь этому у бизнеса.

Ваша задача - создать и реализовать продукт под названием:

- "Hi, Sara/Bill/Paolo/Lee, let's go to Ukraine for vacation!"

- "Oh, yeah, sounds great! There is beautiful, off course, let's go!".



С вашими бюджетами, которые вы пилите и пускаете на "програми розвитку" из прошлого века - средств должно вполне хватить, чтобы и нанять профи топ-уровня, и создать отвечающий времени контент.



4. Пригласите не к пустословному диалогу, а к делу - тех кто креативит общественно-социальные и культурные ивенты.

Возможно, вы в кабинетах не заметили, но в Украине, особенно в крупных городах - сейчас бум тематических ивентов, фестивалей и тд. От гастрономии до спорта, от благотворительности до музыки и всевозможного арта.

Отдельная тема - развитие ресторанной и фуд-культуры.

По качеству, разнообразию, мультиконцептуальности ресторанов и horeca в-целом, мы сделали огромный рывок. Используйте это.



А самое главное, вам, дорогие чиновники, нужно понять, что уже вы должны стучаться к тем кто успешно креативит и создаёт в этой стране, а не наоборот. Вы безнадежно отстали. Люди, бизнес, социально-культурные проекты - давно научились жить без вас, и самое главное - делать что-то реальное.

Поэтому, засуньте подальше своё эго и "дутую значимость", и стучитесь, приглашайте, спрашивайте у тех кто УЖЕ продвигает Украину без вашей помощи. Наш народ откликнется, он отзывчив, если чувствует искренность.



P/S

Фото сделано 1 июля в Пакистане. Когда слушал эту историю от Джафа, ощущал стыд. Казалось бы, не ты это сделал, и тебя напрямую это не касается, но это был грёбаный стыд. Я очень попросил его приехать снова к нам. Не ставить крест на Украине, как на беспредельной и негостеприимной стране.

Джаф согласился, хотя и потерял здесь $2000 - это немалые деньги для Пакистана. Такие вояжи он может позволить себе не чаще одного раза в год. В этом году, при обилии других стран на любой вкус, он сделал свой выбор в пользу Украины. И был унижен здесь.

Такое просто нельзя позволять. Делитесь, не стойте "в сторонке", - говорится в опубликованном сообщении.

