После массовых беспорядков в Гонконге, между Пекином и Западом пролегла еще одна линия напряженности. Представительство МИД Китая в Гонконге обвинило западные страны в "наглом вмешательстве" в ситуацию.

"Когда масштабные демонстрации проходят в ваших странах, то полиция не колеблясь применяет бронетехнику, водометы, дубинки, слезоточивый газ и резиновые пули. Тогда почему вы проявляете толерантность к преступникам в Гонконге, которые прибегают к насилию?", - говорится в ноте представительства МИД, как передает DW.

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Так же в Пекине убеждены, что западные страны используют проблематику прав человека как "ложное прикрытие" для того, чтобы вмешиваться во внутренние дела других стран. На фоне этого китайские дипломаты призвали другие страны немедленно "прекратить свои ложные высказывания и действия".

Напомним, что ранее министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант предостерегал китайское руководство о "серьезных последствиях" в том случае, если Пекин нарушит двусторонние договоренности о сохранении предыдущих прав и свобод для жителей Гонконга.

"Гонконг - часть Китая и мы должны считаться с этим. Но свободы Гонконга прописаны в совместной декларации (о передаче Китаю Гонгонгу в 1984 году. - Прим.Ред.)", - отметил британский чиновник. Хант сослался на подписанную декларацию между Китаем и Великобританией, чьей колонией Гонконг был до 1997 года, о сохранении в Гонконге прав и свобод граждан по принципу "одна страна - две системы".

"Мы ожидаем, что это обязательное к исполнению соглашение будут должным образом уважать, а если нет, то тогда будут серьезные последствия, - предостерег член правительства Великобритании. - Я хочу, чтобы все поняли, наши ценности - не предмет переговоров или торга, поэтому мы ожидаем от всех стран, чтобы они уважали подписанные ими соглашения с Соединенным Королевством".

С тревогой на события в Гонконге отреагировали также в США и Европейском Союзе.