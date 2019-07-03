После того как Верховный суд обязал ЦИК таки зарегистрировать Андрея Клюева кандидатом в народные депутаты, глава МВД Украины Арсен Аваков резко раскритиковал это решение.

Об этом министр внутренних дел написал в своем Facebook.

"Невероятные вещи происходят с баллотированием гражданина Клюева в нардепы. Нерешительность и пассивность ряда государственных институтов, парадоксальность принятых решений - откровенно удивляет!

После долгого рабочего дня работы украинской команды во главе с президентом Зеленским в Торонто - хоть в Украине уже наступила ночь - провел селекторное совещание с подразделениями МВД Украины по ситуации.

По результатам - направил в ЦИК письмо. Надеюсь, что оно послужит основанием для принятия ЦИК решения о снятии с участия в выборах Андрея Клюева", - написал Арсен Аваков.

В письме отмечается, что Клюев с 2014 года не проживает в Украине и покинул территорию нашей страны вместе с Виктором Януковичем. А значит не может быть кандидатом в народные депутаты, так как последние 5 лет не проживал в Украине.

Фото: facebook.com

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что в Верховном суде объяснили свое решение по регистрации Андрея Клюева на выборы.