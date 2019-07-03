После завершения в Осаке саммита лидеров "Большой двадцатки" (напомним, что "Страна подвела главные итоги G20 - Прим.Ред.) в прессу попали и некоторые деликатные моменты важного мероприятия. Как оказалось, нидерландский премьер-министр Марк Рютте на G20 встретился с президентом России Владимиром Путиным и обсудил трагедию рейса MH17. Причем эта встреча прошла в обстановке максимальной непубличности.

Об этом передает RTL Nieuws.

"Я говорил с президентом Путиным о MH17. Для Нидерландов и для многих стран мира это все еще открытая рана. Поэтому, если у меня будет возможность обсудить это с российским президентом еще раз, я сделаю это", - сказал Рютте.

Премьер-министр Нидерландов правда не привел никаких подробностей своей беседы с Путиным.

"Я ничего не могу сказать по этому поводу. Обсуждения должны быть конфиденциальными, в том числе из-за чрезвычайно высокой деликатности темы. Очень важно, чтобы я использовал любую возможность поговорить с российским руководством о MH17", - уточнил Марк Рютте.

Он также не сказал бы, как отреагировал на беседу Путин и что он приводил в качестве контраргументов.

"Я могу отвечать только за себя. Я не могу рассказать, что ответил мой собеседник из-за конфиденциальности, а также потому, что было бы неправильно, если бы я говорил от имени своего собеседника", - пояснил премьер-министр.

Ранее "Страна" сообщала, что родственники жертв MH17 требуют не пускать Россию в ПАСЕ.