Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Канаду провел встречу со специальным представителем Госдепа США по Украине Куртом Волкером.

Глава государства поблагодарил Курта Волкера за все, что он лично и администрация президента США Дональда Трампа делают для помощи Украине, как передает пресс-служба Офиса президента.

Фото: president.gov.ua

Президент подчеркнул, что Украина полностью поддерживает политико-дипломатический путь урегулирования конфликта на Донбассе. Свидетельством этого является "перезапуск" работы украинских представителей в Трехсторонний контактной группе, шаги в направлении активизации "Нормандского формата" и разведение сил в Станице Луганской.

В то же время Россия не демонстрирует доброй воли для урегулирования конфликта. В частности, РФ не поддержала предложенное Украины "хлебное" перемирие, продолжаются обстрелы, в том числе и автомобилей медицинской помощи, на временно оккупированной территории Донбасса ограничивается деятельность СММ ОБСЕ.