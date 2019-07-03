Во время своего визита в Канаду президент Украины Владимир Зеленский объявил о планах, которые предусматривают для молодежи двух стран осуществлять взаимные путешествия с целью обучения и трудоустройства на срок до 1 года по упрощенной процедуре.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время совместного брифинга с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, как передает пресс-служба главы государства.

"Мне очень хотелось бы, чтобы украинская молодежь могла получать здесь знания и опыт", - сказал Владимир Зеленский.

Также глава государства сообщил, что канадская сторона предложила присоединить Украину к программе Trusted Travelers, которая предусматривает упрощенную процедуру приезда украинцев в Канаду.

"Мы на это смотрим, как еще на один шаг к будущему безвизовому режиму с Канадой", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент также добавил, что расширение Соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой на сферу услуг и инвестиций, о котором договорились стороны, создаст дополнительные возможности для предпринимателей сферы IT и других отраслей. "А это означает больше рабочих мест, лучшие отношения между нашими странами", - добавил Владимир Зеленский.

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский показал свое рукопожатие с украинкой, руководящей МИД Канады.