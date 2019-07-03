Вчера поздно вечером, 2 июля, Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) официально приняла решение о том, что досрочные выборы в Раду не пройдут в аннексированном Крыму и на временно оккупированных территориях Донбасса. Также ЦИК определила перечень тех округов, где выборы народных депутатов не состоятся.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК в Facebook.

"ЦИК определила перечни одномандатных избирательных округов, образованных на территории Донецкой и Луганской областей, и частей округов, на территориях которых голосование граждан на выборах 21 июля не организуется и не проводится и на территориях которых голосование организуется и проводится", - говорится в заявлении.

Кроме этого, ЦИК установила, что на территориях, где не будут проходить внеочередные парламентские выборы, не образуются ОИК и УИК, не проводится предвыборная агитация, не печатаются избирательные бюллетени, списки избирателей, именные приглашения и другая избирательная документация.

Также на этих территориях не проводятся другие избирательные процедуры, связанные с организацией голосования.

Фото: facebook.com/UACEC

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что в "Оппозиционной платформе" назвали диверсией решение Парубия не пускать ПАСЕ на выборы в Украине.

Также мы рассказывали, что для выборов в Раду напечатают на 1,4 млн больше бюллетеней, чем на выборы президента