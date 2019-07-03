Вчера, 2 июля, глава Международного валютного фонда Кристин Лагард временно сложила полномочия директора-распорядителя фонда. Это связано с тем, что ее кандидатуру выдвинули на пост главы Европейского центрального банка.

Об этом сообщает пресс-служба МВФ.

"Для меня большая честь быть выдвинутой на пост президента Европейского центрального банка. В свете этого и в консультации с Комитетом по этике Исполнительного совета МВФ я решила временно отказаться от своих обязанностей в качестве управляющего директора МВФ в период выдвижения кандидатур".

Обязанности директора-распорядителя МВФ будет исполнять Дэвид Липтон, первый заместитель Кристин Лагард.

Напомним, должность главы МВФ Лагард заняла в 2011 году, после того, как предыдущий глава МВФ Доминик Стросс-Кан ушел в отставку на фоне сексуального скандала.

Ранее "Страна" сообщала, что в МВФ Украине посоветовали разработать новую модель для экономического роста.