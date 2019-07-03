Против олигарха Игоря Коломойского открыли еще один юридический фронт, и на этот раз уже в Украине. Граждане США Игорь Фруман и Лев Парнас (клиенты Рудольфа Джулиани, личного адвоката Дональда Трампа, который ранее в интервью "Стране" заявил, что Коломойский сам себе враг - Прим.Ред.) подали в суд на олигарха Игоря Коломойского с требованием компенсации морального ущерба на 200 000 000 гривен.

Об этом передает Радио Свобода.

Слева направо: Игорь Фруман, Лев Парнас, Игорь Коломойский, фото: Радио Свобода

В исковом заявлении в Голосеевский районный суд, предоставленной адвокатом Алиной Самарец, говорится, что слова Коломойского в его интервью программе "Схемы" о том, что Фруман и Парнас являются "аферистами" и "находятся под расследованием США", а также "собирают с людей деньги под предлогом знакомства с Рудольфом Джулиани, который является адвокатом президента США Дональда Трампа", навредили чести, достоинству и деловой репутации двух граждан Америки, которые являются" уважаемыми бизнесменами в своей стране".

Также отдельные фразы олигарха были расценены как угрозы жизни и здоровью, поэтому Фруман и Парнас написали соответствующие заявления в правоохранительные органы Украины и по рекомендации защиты "вынуждены были оставить свои дела в Украине и уехать в США", - говорится в документе.

Игорь Фруман и Лев Парнас просят суд признать недостоверной информацией об "аферистах" и "сборе денег" и взыскать с Игоря Коломойского в качестве компенсации за моральный ущерб 200 000 000 гривен. То есть, по 100 000 000 каждому.

"Мои клиенты приоритетом ставят именно опровержение информации и защиту своего имени, а по моральному вреду они приняли совместное решение всю сумму передать народу Украины", - отметила адвокат Алина Самарец.

Игорь Коломойский отказался от комментариев. Он сказал, что не будет ничего комментировать, чтобы "не расценили как попытку повлиять на суд".