Сегодня в Верховной Раде зарегистрировали проект Закона "О противодействии сквернословию" (о дематюкации языка) (о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о дематюкацию языка) под номером 10414.

Автором законопроекта выступила народный депутат Ольга Богомолец. Главным комитетом значится комитет по вопросам свободы слова и информационной политики Виктории Сюмар.

Примечательно, что текста законопроекта на сайте парламента нет.

Фото: http://w1.c1.rada.gov.ua

Как сообщала "Страна", 1 июля у президента Украины Владимира Зеленского снова подняли тему русского языка. Глава АП Андрей Богдан предложил провести референдум - давать ли право жителям Донбасса использовать родной язык как официальный.

Также отметим, что украинцы уже начинают выражать недовольство изменениями в правилах украинского языка и его использования. Так, 12-летняя школьница из Херсона подала иск против новых правил украинского языка.