Известная компания по производству мебели и товаров для дома IKEA, которая подписала договор на открытие магазина в ТРЦ Blockbuster Mall, начинает набор персонала в Киеве и запустила украинскую версию официального сайта.

Об этом говорится на сайте IKEA.

Для работы в первом украинском магазине в IKEA планируют набрать около 100 работников в отделы продаж и работы с клиентами, а также логистики и дизайна интерьера.

Среди предложенных в IKEA в Киеве и области открыты следующие вакансии:

Консультант по продаже и обслуживанию клиентов для Магазина IKEA городского формата (Киев);

Консультант по продаже и обслуживанию клиентов для Магазина IKEA городского формата на неполную занятость (Киев);

Работник по поддержке логистических операций для внешнего состава (Бровары);

Работник склада для магазина городского формата (Киев);

Дизайнер торгового пространства для магазина городского формата (Киев);

Работник по поддержке логистических операций для внешнего состава на неполную занятость (Бровары);

Дизайнеры торгового пространства для Магазина IKEA городского формата в Киеве на неполную занятость (Киев);

Работник склада для магазина городского формата на неполную занятость (Киев);

Специалист по управлению продажами магазина (Киев).

Как сообщала "Страна", открытие первого магазина IKEA в Киеве запланировано на конец 2019 года. Он будет работать в ТРЦ Blockbuster Mall, а не в строящемся ТЦ Ocean Mall, строительством которого занимался Вагиф Алиев, как сообщалось ранее. Представители IKEA пока не подтверждают и не опровергают эту информацию.

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