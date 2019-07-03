Дизайнеры, продавцы, логисты. IKEA объявила набор персонала в Киеве
Известная компания по производству мебели и товаров для дома IKEA, которая подписала договор на открытие магазина в ТРЦ Blockbuster Mall, начинает набор персонала в Киеве и запустила украинскую версию официального сайта.
Об этом говорится на сайте IKEA.
Для работы в первом украинском магазине в IKEA планируют набрать около 100 работников в отделы продаж и работы с клиентами, а также логистики и дизайна интерьера.
Среди предложенных в IKEA в Киеве и области открыты следующие вакансии:
- Консультант по продаже и обслуживанию клиентов для Магазина IKEA городского формата (Киев);
- Консультант по продаже и обслуживанию клиентов для Магазина IKEA городского формата на неполную занятость (Киев);
- Работник по поддержке логистических операций для внешнего состава (Бровары);
- Работник склада для магазина городского формата (Киев);
- Дизайнер торгового пространства для магазина городского формата (Киев);
- Работник по поддержке логистических операций для внешнего состава на неполную занятость (Бровары);
- Дизайнеры торгового пространства для Магазина IKEA городского формата в Киеве на неполную занятость (Киев);
- Работник склада для магазина городского формата на неполную занятость (Киев);
- Специалист по управлению продажами магазина (Киев).
Как сообщала "Страна", открытие первого магазина IKEA в Киеве запланировано на конец 2019 года. Он будет работать в ТРЦ Blockbuster Mall, а не в строящемся ТЦ Ocean Mall, строительством которого занимался Вагиф Алиев, как сообщалось ранее. Представители IKEA пока не подтверждают и не опровергают эту информацию.
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