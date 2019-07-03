Доходы государственного бюджета Украины в июне 2019 года составили 80,1 млрд грн, что на 17,8% ниже ожидаемого уровня и на 1% превышает показатель за июнь-2018. Об этом свидетельствуют данные на сайте Государственной казначейской службы Украины.

Общий фонд госбюджета в июне был недовыполнен по доходам на 19,8%, объем поступлений составил 71,7 млрд грн. В целом недовыполнение доходной части госбюджета в январе-июне этого года достигло 5% при доходах в 506,8 млрд грн, что, впрочем, на 12,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Налоговые поступления в июне составили 43,7 млрд грн – почти на 47% больше плана. В то же время отставание от плана по таможенным поступлениям составило 17,7% при показателе в июне 23,5 млрд грн. Ведомство также указывает на значительное снижение поступлений от растаможивания автомобилей с иностранными номерами – 15,8 млн грн в июне по сравнению с 152,8 млн грн в мае. В целом июньский план по ГФС перевыполнен на 15,3% к плану, свидетельствуют данные ГКСУ.

Доходы общего фонда госбюджета за шесть месяцев 2019 года составили 448,4 млрд грн, что на 5,9% меньше плана и на 9,5% выше прошлогоднего уровня. При этом за отчетный период наблюдается недовыполнение планируемых доходов по налоговому направлению на 0,4% при поступлениях в 216 млрд грн, и по таможне – на 10,8% при поступлениях в 151,9 млрд грн.

Согласно данным ГКСУ, бюджетное возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) в июне составило 13,6 млрд грн по сравнению с 12,94 млрд грн в мае этого года, а в целом за шесть месяцев ГКСУ перечислила 83,72 млрд грн бюджетного возмещения НДС.

Доходы местных бюджетов в июне текущего года к июню прошлого года выросли на 13,3% - до 21,23 млрд грн, а в январе-июне их рост по сравнению с шестью месяцами 2019 года составил 17,5% при поступлениях в 132,45 млрд грн, указала ГКСУ. Поступления от единого социального взноса (ЕСВ) в прошлом месяце возросли на 17,2% - до 3,64 млрд грн, а по итогам полугодия – почти на 22% до 131,35 млрд грн.

Доходы госбюджета Украины в 2019 году определены в размере 1,26 трлн грн, в том числе общего фонда – 928,51 млрд грн, расходы – 1,112 трлн грн и 1,005 трлн грн соответственно.

Как сообщала "Страна", Пенсионный фонд задолжал Госказначейству уже 52 млрд гривен.

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