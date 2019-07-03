В Киеве на Майдане, где происходил митинг сторонников Петра Порошенко против регистрации ЦИКом кандидатами в депутаты Анатолия Шария и Андрея Клюева, толпа заглушила выступление нардепа от БПП Мустафы Найема криками "Ганьба!".

Найем вспомнил в своей речи "времена Януковича" и политиков, которые по его мнению, не должны идти кандидатами на предстоящих выборах в Верховную Раду, назначенных на 21 июля.

В своей речи Найем заявил, что вместе с группой сторонников придет к зданию Конституционного суда Киева в четверг, 5 июля, чтобы не позволить отменить закон о люстрации.

Напомним, во время митинга радикалы напали на журналиста "Страны" Владислава Бовтрука и ударили его по голове. После чего, уже лежачего, продолжили бить ногами. "Я поднялся и четко произнес, что я журналист, после чего меня облили водой и начали кричать "тебе мало? Добавить?". В этот момент пришла полиция и вывела меня из толпы", - рассказал подробности нападения Влад Бовтрук.

Как сообщала "Страна", акция на Майдане началась около восьми часов вечера и сопровождалась горением файеров и скандированием националистами: "Ми втомились від лайна". Также к участию в митинге призывал лично Петр Порошенко.