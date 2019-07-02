В составе экипажа научно-исследовательского глубоководного аппарата Северного флота ВМФ РФ, на котором в понедельник произошел пожар, были семь капитанов первого ранга и два Героя России.

Об этом рассказал президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу, передает "Интерфакс".

"В соответствии с вашими предварительными докладами, из 14 погибших семь - капитаны первого ранга, двое - Герои России", - сказал он

По словам российского президента, "это большая потеря для флота и вообще для армии".

Как сообщалось, 2 июля в Минобороны РФ сообщили, что при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате погибли четырнадцать моряков-подводников ВМФ России.

"1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-Морского Флота России, в ходе проведения биометрических измерений возник пожар. 14 моряков-подводников погибли в результате отравления продуктами горения", - заявили в Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, глубоководный аппарат находится в военно-морской базе Североморск.

"Причины произошедшего устанавливаются", - добавили в ведомстве.

Позже выяснилось, что погибшие находились на секретной подводной лодке "Лошарик".