Телескоп Hubble сделал зрелищное фото, которое раскрывает новые детали космического взрыва, происходящего за 7500 световых лет от Земли в двойной звездной системе под названием Эта Киля.

"Примечательно, что взрыв длится с 1838 года, когда астрономы впервые обнаружили вспышку в системе. Сейчас это явление называют "большой вспышкой", - пишет Newsweek.

Из-за него звездная система стала второй самой яркой звездой на небосклоне с 1844 года, уступая лишь Сириусу. Впрочем, последний размещен в тысячу раз ближе от нашей планеты.

Кроме того, Эта Киля остается одной из самых ярких звезд в галактике Млечный путь, хотя свет от самой большой вспышки с годами постепенно угасало. Новое фото демонстрирует, что взрыв длился сотни лет. Однако, стоит заметить, что Эта Киля расположена очень далеко. И свету звезды требуются тысячи лет, чтобы добраться до нашей планеты. Это означает, что человечество наблюдает события такими, какими они были в далеком прошлом. Читайте также Одна из звезд Млечного пути может быть пришельцем с другой галактики Точная причина большой вспышки неизвестна. Однако, ученые знают, что Эта Киля раньше переживала подобные взрывы, выбрасывая значительные количества газа и пыли в регионы вокруг. Именно это и видно на новом снимке NASA.

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