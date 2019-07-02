В Киеве в начале июля 2019 года зафиксировали уже два температурных рекорда.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского среднесуточная температура воздуха 1 июля впервые за 139 лет наблюдений превысила предыдущее рекордное значение 25,6°С далекого 1890 года на 0,4°С и составила 26,0°С", - говорится в сообщении.

Кроме того, ночь на 2 июля оказалась самой теплой с 1881 года наблюдений. Температура воздуха ночью не опустилась ниже 20,9°С, а это значит, что предыдущие рекорды 1938 и 2016 годов превышены на 0,9°С.

Ранее сообщалось, что в Киеве июнь-2019 стал самым жарким в истории наблюдений. Было установлено целых 11 температурных рекорда.

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