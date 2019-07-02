Президент Владимир Зеленский пригласил миссию Международного валютного фонда в Украину для достижения рабочей договоренности по новой программе сразу после формирования нового состава Кабинета Министров.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента по итогам встречи с первым заместителем директора-распорядителя Международного валютного фонда Дэвидом Липтоном.

"Глава государства пригласил делегацию МВФ посетить Киев с целью достижения рабочей договоренности по новой программе. Президент предлагает осуществить такой визит безотлагательно после формирования нового правительства", - сказано в сообщении.

Зеленский подчеркнул, что сотрудничество с МВФ остается приоритетом для украинской власти и он готов продолжать сотрудничество с миссией.

Он также заверил, что гарантирует независимость Национального банка Украины.

В частности, глава государства выразил надежду, что новый парламент, который будет избран 21 июля, будет принимать реформаторские законы.

В частности речь идет о реформе правоохранительных органов, энергетической сферы, а также большой приватизации и рынке земли.

Между тем, Зеленский констатировал, что сегодня экономика Украины растет на 2-3% в год, но этого недостаточно, потому что общество требует большего.

Напомним, сегодня ранее Зеленский показал свое рукопожатие с украинкой, руководящей МИД Канады.

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