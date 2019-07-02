По итогам сегодняшних переговоров трехсторонней контактной группы в Минске украинская сторона не достигла прогресса по внедрению так называемого "хлебного перемирия" на Донбассе, однако озвучила свою готовность об обмене пленными по формуле "всех на всех". Об этом сообщила пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарка Олифер на своей странице в Facebook.

"Украинская сторона не возражает против освобождения удерживаемых в формате "всех установленных на всех установленных", но предлагает ускорить этот процесс пошаговым выполнением этой формулы. Процесс установки всех удерживаемых лиц продолжается.

Следующая встреча трехсторонней контактной группы в Минске запланирована на 17 июля.

Фото: facebook.com/darka.olifer

Напомним, президент РФ Владимир Путин отрицает, что Россию вернули в ПАСЕ при условии освобождения пленных.

Ранее "Оппозиционная платформа - за жизнь" пообещала инициировать прямые переговоры с Донбассом и РФ в случае победв на выборах.

Как сообщала "Страна", по данным последних опросов, в Раду проходят пять партий, "Оппозиционная платформа" - на втором месте.