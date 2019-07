Депутат Европарламента из Болгарии от группы социалистов Сергей Станишев, который имеет шансы стать президентом Европарламента, оказался уроженцем Украины.

Об этом сообщает в Twitter журналист Рикард Йозвяк.

"Если Сергей Станишев станет президентом Европарламента, он станет первым президентом любой институции ЕС, родившимся в Украине", - отметил журналист.

if Sergei Stanichev becomes the EP president, he will become the first president of any EU institution born in #Ukraine #EUCO