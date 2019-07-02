Депутат Европарламента из Болгарии от группы социалистов Сергей Станишев, который имеет шансы стать президентом Европарламента, оказался уроженцем Украины.

Об этом сообщает в Twitter журналист Рикард Йозвяк.

"Если Сергей Станишев станет президентом Европарламента, он станет первым президентом любой институции ЕС, родившимся в Украине", - отметил журналист.

if Sergei Stanichev becomes the EP president, he will become the first president of any EU institution born in #Ukraine #EUCO — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 2 июля 2019 г.

Сергей Станишев - болгарский политик левого толка, премьер-министр Болгарии (август 2005 - июль 2009), председатель Болгарской социалистической партии (БСП).

Он родился в Херсоне в семье Димитра Якова Станишева, бывшего секретаря Центрального комитета Болгарской коммунистической партии, ответственного за международные связи БКП, и Дины Мухиной, профессора факультета славянской филологии Софийского университета.

Вскоре после его рождения семья эмигрировала в Россию, в город Москва. Там в 1989 году он окончил исторический факультет Московского университета. Затем переехал в Болгарию, где и сделал политическую карьеру.

На эту информацию иронично отреагировал журналист Максим Войтенко.

"Перемога - уроженец Украины может стать главой Европарламента.

Зрада:

1) Учился и жил в Москве.

2) Сын бывшего секретаря ЦК Компартии Болгарии

3) Глава болгарской Соцпартии"

Напомним, что испанских депутатов не пускали в Европарламент из-за Пучдемона и его сторонников.

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