ЦИК установила, что для проведения предвыборной агитации на досрочных выборах в Раду политическим партиям будет предоставлено по 60 минут на общенациональном канале Общественного телевидения и на общенациональном канале Общественного радио.

Время будет предоставляться в два этапа, равными частями, по 30 минут, сообщает пресс служба Центризбиркома.

Также ЦИК обратилась в Министерство финансов с предложением предусмотреть в проекте Государственного бюджета Украины на 2020 год Центральной избирательной комиссии новую бюджетную программу "Возмещение расходов политическим партиям, связанных с финансированием их предвыборной агитации на выборах народных депутатов Украины".

ЦИК предлагает Минфину предусмотреть расходы по этой программе в сумме 2 253 420 000 грн.

Также ЦИК зарегистрировала еще 32 официальных наблюдателей от международных организаций на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года. 19 - от Всемирного Конгресса Украинцев, 13 - от Украинского Конгрессового Комитета Америки.

Таким образом, по состоянию на 2 июля зарегистрировано 313 официальных наблюдателей на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года.

Ранее сообщалось, что ЦИК зарегистрировала кандидатом в нардепы экс-главу АП Клюева.

Еще мы писали, что ЦИК зарегистрировала Шария кандидатом в нардепы от "Партии Шария".