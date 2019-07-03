В Киевской области умер учитель географии Мирненской ЗОШ Юрий Забродин, которого ранее обвинили в развратных действиях в отношении учеников. Соответствующее сообщение появилось в Facebook учебного заведения, где работал педагог.

"Мирненская школа с грустью и болью извещает о том, что ушел из жизни наш коллега, учитель географии Забродин Юрий Николаевич. Похороны состоится 01.07.2019 (понедельник) в 12.00. с. Мирное, ул. Центральная, 35", - говорится в сообщении.

В комментариях пользователи высказывают соболезнования, некоторые считают, что мужчину довели до самоубийства. Среди комментариев опубликовано письмо, написанное от руки. Послание может быть предсмертной запиской погибшего. Автор записки утверждает, что его жизнь была разрушена клеветой.

Фото: facebook.com/myrneschool

В записке человек просит отпущения греха самоубийства. По всей вероятности, далее (зачеркнуто в тексте) перечисляются имена подозреваемых в преступлении. "... все вместе подло оболгали меня и обвинили меня в том, чего я никогда не делал. Все обвинения меня в совращении детей - это гадкий обидная клевета...", - говорится в предсмертной записке.

Также в письме говорится о том, что клевета бросила тень на школу и село, а также не позволила вырастить мужчине собственного сына.

Фото: facebook.com/myrneschool

В марте сообщалось, что 35-летнего Юрия Забродина задержали по обвинениям в растлении несовершеннолетних. Заявления на мужчину написали родители пятерых учеников, в которых он преподавал географию.

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