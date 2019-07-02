Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко прокомментировал инцидент с избиением журналиста "Страны" Владислава Бовтрука во время сегодняшнего митинга на "майдане Порошенко".

По словам Томиленко, произошедший инцидент является возмутительным. "Любые митинги и политические акции должны быть открыты для журналистов всех медиа и сотрудники СМИ не должны бояться ходить на массовые мероприятия и выполнять свою работу. Эта агрессия становится возможной, потому что в украинском обществе уже годами наработался стереотип - журналист является беззащитной жертвой, атака на него остается безнаказанной. Рассчитываем, на то, что в полиции хватит профессионализма провести расследование и выдержки не обращаться к политике" - заявил "Стране" глава НСЖУ Сергей Томиленко.

Напомним, участники митинга, организованного соратниками экс-президента против регистрации кандидатами в депутаты Андрея Клюева и Анатолия Шария, напали на нашего журналиста, когда Владислав вел репортаж, выполняя редакционное задание.

Журналист "Страны" заметил потасовку с участием одного из сторонников блогера Анатолия Шария с красным шариком. На него тут же набросились и начали прогонять. "Я подошел поближе, чтоб заснять этот инцидент и тут же получил удар в лицо от одного из участников митинга - мужчины около 50 лет. Удар был такой силы, что я упал. После чего меня, уже лежачего, продолжили бить ногами. Я поднялся и четко произнес, что я журналист, после чего меня облили водой и начали кричать "тебе мало? Добавить?". В этот момент пришла полиция и вывела меня из толпы. Сейчас иду писать заявление в участок", - рассказал подробности нападения журналист "Страны" Влад Бовтрук.

Как сообщала "Страна", ранее суд признал виновными 16-летнюю девушку и ее товарища, которые митинговали за импичмент Зеленского.