Бывшего соратника Виктора Януковича, бывшего народного депутата от "Партии регионов" Юрия Иванющенко сняли с розыска. Информация о его розыске исчезла из базы Министерства внутренних дел. Об этом сообщает "Украинская правда".

На прошлой неделе экс-нардеп еще числился в перечне лиц, скрывающихся от органов власти. В Нацполиции подтвердили, что Иванющенко снят с розыска на основании информации из прокуратуры Одесской области. "В начале июня мы получили постановление прокуратуры области о закрытии уголовного производства в отношении указанного гражданина. По закону это автоматически влечет за собой внесение изменений в розыскных баз и снятия с розыска", - сообщил представитель Нацполиции Ярослав Тракало.

Однако, по словам Тракало, из открытых источников путем мониторинга сети Интернет правоохранители узнали о якобы отмене закрытия уголовного производства в отношении Иванющенко. "20 июня мы направили запрос в прокуратуру Одесской области и в ГПУ на переподтверждение. 25 июня прокуратура Одесской области направила официальный документ (копию постановления), в котором указано о принятом решении о закрытии уголовного производства в связи с отсутствием состава преступления в действиях этого гражданина", – рассказал представитель полиции. "Соответственно, 27 июня карточка розыска была прекращена на основании первичных, а также переподтверждающих документов о закрытии производства", – сообщил Тракало.

Представитель Нацполиции объяснил, что розыск может быть начат снова в случае получения нового поручения и соответствующего постановления прокуратуры. "Если к нам поступит соответствующее поручение з постановлением об объявлении в розыск этого лица, оперативными подразделениями начнется его розыск, а информация внесена в соответствующие учетные базы", – подчеркнул он.

В прокуратуре Одесской области ответили, что закрыли дело против Иванющенко в апреле 2019 года. Среди причин прокуратура назвала отмену Конституционным судом статьи о незаконном обогащении, а также обязательства судов закрыть дело в той части, которая касалась "рейдерства" одесского рынка. Прокуратура подтвердила, что направила решение о закрытии дела "в компетентные органы, которые занимались розыском подозреваемого".

В прокуратуре также утверждают, что "сейчас идет досудебное расследование по факту возможного вымогательства права на имущество и завладения бюджетными средствами". Чего именно касается это дело, расследование которого продолжается, правоохранители не сообщили. Пресс-секретарь главы ГПУ Лариса Сарган рассказала, что заместитель генпрокурора якобы возобновил одну из частей дела, которое касалось вымогательства доли в одесском рынке "7 километр".

Начальник Департамента международного полицейского сотрудничества Нацполиции Василий Неволя сообщил, что в апреле 2019 года комиссия по контролю за файлами Интерпола решила удалить из базы информацию по экс-нардепу. По словам Неволи, это решение означает снятие с международного розыска. Комментировать решение полицейский не стал, сославшись на соответствующий запрет Интерпола.

Как сообщала "Страна", Иванющенко подозревают в организации хищения государственных средств в особо крупных размерах, а также получения неправомерной выгоды в особо крупных размерах. 1 марта 2017 данные уголовные дела против Иванющенко объединили в одно производство.

Ранее генеральная прокуратура вызвала на допрос ряд экс-чиновников и предпринимателей времен президентства Виктора Януковича, которые проходят по делу "об экономических преступлениях "Семьи".