Берега левого притока Днепра плотно покрыло кусками пенопласта неизвестного происхождения. Он практически везде, запутался в камышах и других водорослях реки Псел.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Пенопласт вода разнесла на десятки километров вокруг. "Через плотный слой пенопласта даже солнце сквозь воду не пробивается", - рассказывает репортер.

"Эта река раньше считалась самой чистой в Полтавской области, а сейчас не знаю, что с ней будет дальше", - рассказывает местный житель.

Как выяснилось - пенопласт в реку попал во время реконструкции моста. И сейчас неизвестно, или он сам попал в воду, или ему помогли это сделать рабочие. Пенопласт вставляли между бетонными плитами.

Между тем, турецкая компания открестилась от умышленного сброса пенопласта. Они показали фото, где на реке была установлена сетка, которая должна была задерживать строительный мусор.

Экологи утверждают, что и рыба может погибнуть, поедая пенопласт как пищу.

Напомним, что недавно мэры львовских городов поддержали строительство регионального мусорного полигона.

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