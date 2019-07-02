Гранату, которая взорвалась в селе Пашена Балка Днепровского района Днепропетровской области, в результате чего шестеро детей пострадали на детской площадке, была найдена на мусорнике. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как выяснили специалисты, дети нашли на мусорнике боеприпас от гранатомета. Он и взорвался просто посреди села.

"Двух самых тяжелых ребят - 5 и 16 лет - прооперировали еще вчера. Еще 4 раненых - трое ребят и девочка - стабильные, говорят медики", - говорится в сообщении.

Хирурги работали всю ночь, чтоб достать осколки от гранаты. Говорят, их состояние было критическим.

Позже стало известно, что двое мальчиков, которых оперировали, уже дышат самостоятельно. Их жизни уже ничего не угрожает.

Напомним, в первый день июля на детской площадке в селе Пашена Балка произошел взрыв, пострадали шестеро детей. К счастью, обошлось без летальных случаев.

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