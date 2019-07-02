Решение спикера Рады Андрея Парубия отозвать приглашение на досрочные парламентские выборы, которое раннее было направлено в ПАСЕ для формирования делегации наблюдателей является диверсией против национальных интересов Украины. Об этом заявляет "Оппозиционная платформа - За жизнь" на своем сайте.

"Партия войны" пытается громко "хлопнуть" дверью перед окончательным поражением на выборах и усложнить для будущего состава Верховной Рады диалог с международными партнерами", - говорится в сообщении.

В политсиле обращают внимание, данный шаг Андрея Парубия противоречит положениям Парламентской ассамблеи Совета Европы и может привести к оспариванию полномочий украинской делегации в Ассамблее следующего созыва. "Это означает, что "партия войны", стремясь воспрепятствовать налаживанию любых переговоров о мире, готова жертвовать интересами Украины и пойти на прямой конфликт с Советом Европы" - говорится в сообщении.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" обращает внимание, что это решение принято без обсуждения с представителями депутатских фракций и групп, и без учета мнения общества. "Зато при молчаливом согласии президента и его политического окружения. Президент Владимир Зеленский своими заявлениями поддержал бойкот работы ПАСЕ украинской делегацией и фактически благословил линию "партии войны" на разрыв с Советом Европы", - подчеркивают политики.

Там считают, что "возникшая ситуация в очередной раз доказывает, что ни старая, ни новая власть категорически не заинтересованы в диалоге для налаживания мира". "Они готовы пожертвовать любыми отношениями и наработками, чтобы максимально отсрочить политическое урегулирование", - говорят в политсиле.

Напомним, что Комитет Рады проголосовал за приостановку участия Украины в ПАСЕ из-за возвращения России.

В то же время, посол Франции заявила, что Украина должна продолжить работу в ПАСЕ.