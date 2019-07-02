В селе Красиловка Броварского района местный житель поссорился со своей матерью, когда находился дома. В результате инцидента он убил родного человека. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Ссора возникла на бытовой почве, в результате чего сын нанес матери тяжкие телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Женщина скончалась на месте. После проведения судебно-медицинской экспертизы было установлено, что смерть наступила в результате кровопотери, шока и многочисленных переломов костей.

По словам следователей, причиной такого недоразумения между родными людьми могло стать то, что человек якобы обнаружил отсутствие своих денег, которые взяла мать.

Сведения по указанному уголовному правонарушению внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации ч.2 ст.121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное способом, носящим характер особого мучения, повлекшее смерть потерпевшего, - наказывается лишением свободы на срок от 7 до 10 лет).

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