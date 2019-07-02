Лидеры государств и правительств стран - членов Европейского Союза на саммите ЕС согласовали кандидатуру премьер-министра Бельгии Шарля Мишеля следующим президентом Европейского Совета, который должен заменить на этом посту Дональда Туска. Об этом Туск сообщил в микроблоге Twitter.

"Европейский Совет избрал Шарля Мишеля новым президентом Европейского Совета", - говорится в сообщении.

Фото: twitter.com

Президент Европейского Совета избирается на период с 1 декабря 2019 года по 31 мая 2022 года.

Сегодня Дональд Туск объявил, что Еврокомиссию возглавит близкая соратница Меркель.

Напомним, что еще вчера, 1 июля, саммит лидеров ЕС приостановили из-за несогласования кандидатур на высшие посты в Евросоюзе.

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