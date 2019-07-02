Появились подробности сегодняшнего нападения на журналиста "Страны" Владислава Бовтрука на "Майдане Порошенко" в Киеве.

Участники митинга, организованного соратниками экс-президента против регистрации кандидатами в депутаты Андрея Клюева и Анатолия Шария, напали на нашего журналиста, когда Владислав вел репортаж, выполняя редакционное задание.

В один из моментов журналист "Страны" заметил потасовку. Как оказалось, на митинг пришел один из сторонников блогера Анатолия Шария с красным шариком. На него тут же набросились и начали прогонять.

"Я подошел поближе, чтоб заснять этот инцидент и тут же получил удар в лицо от одного из участников митинга - мужчины около 50 лет. Удар был такой силы, что я упал. После чего меня, уже лежачего, продолжили бить ногами. Я поднялся и четко произнес, что я журналист, после чего меня облили водой и начали кричать "тебе мало? Добавить?". В этот момент пришла полиция и вывела меня из толпы. Сейчас иду писать заявление в участок", - рассказал подробности нападения Влад Бовтрук.