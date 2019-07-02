Главы государств и правительств Европейского Союза на внеочередном саммите ЕС приняли решение о том, кто будет избран на должность президента Еврокомиссии. Об этом сообщил президент Европейского совета Дональд Туск в Twitter.

По его словам, претенденткой на пост главы Европейской комиссии является представительница Германии Урсула фон дер Ляйен, которую называют близкой соратницей канцлера ФРГ Ангелы Меркель. С 2013 года Урсула фон дер Ляйен возглавляла министерство обороны Германии.

Фото: twitter.com

Следует отметить, что кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен еще должны одобрить депутаты Европарламента.

Напомним, что начало саммита ЕС во вторник отложили уже во второй раз за день.

Также мы писали о том, Туск не может уговорить страны-бунтари согласиться с кандидатурой нового главы Еврокомиссии.