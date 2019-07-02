В Сети появились фотографии июльской природы, реки и зеленых склонов на закате в зоне отчуждения ЧАЭС. Их сделала фотохудожник Татьяна Добрынина для Госагентства по Управлению зоной отчуждения. Снимки появились в Facebook.

"Июльская палитра неописуемой природной красоты в зоне отчуждения" – говорится в подписи к фото.

Фото: facebook.com/dazv.gov.ua

Мы разбирались, как взрывался Чернобыль и почему его жертв оставили без денег сегодня.

Отметим, что у охладителя Чернобыльской АЭС ловят мышей, чтобы изучить влияние излучения. Далее исследователи будут изучать влияние ионизирующего излучения на органы кроветворения животных. В заповеднике уточняют, что мышеподобные грызуны являются интересным объектом биологических и радиобиологических исследований за счет быстрой смены поколений (5–6 раз за сезон).