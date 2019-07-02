Первый заместитель главы Международного Валютного Фонда Дэвид Липтон посоветовал Украине разработать новую бизнес-модель для того, чтобы догнать в экономическом развитии остальной мир. Также он заявил и о проведение реформ.

Об этом замглавы МВФ сообщил во время панели "Украина: суверенная, безопасная и процветающая" на конференции о реформах Украины в канадском Торонто. Его цитирует Укринформ.

"Если Украина хочет расти не в 3%, а на 5-6% ежегодно и догнать мир, вот что нужно делать. Украине нужна новая бизнес-модель. Лучшие институты, которые имеют конкуренцию. Частный сектор, который готов к конкуренции в европейском окружении и в мире", - отметил он.

По мнению Липтона, если Украина хочет сделать это, человеческие ресурсы найдутся, но технологий и капитальных ресурсов не хватит, пока не будет четкого стремления воплотить изменения, если будет коррупция и неадекватность институтов.

"Это надо представлять как выбор. Потому что это действительно четкий выбор. Сейчас момент, когда выбор - на столе, имея нового президента и вскоре новый парламент", - пояснил заместитель директора МВФ. Он считает, что Украина способна благодаря реформам ускорить экономический рост и осуществить переход к западноевропейским стандартам уровня жизни.

В канадском Торонто 2 июля открылась международная конференция по вопросам реформ в Украине. По данным Минфина, в 2019 году конференцию в Торонто посетят более 300 партнеров Украины. Среди них делегации из 37 стран мира, девяти международных организаций и институтов.

Как сообщала "Страна", в НБУ назвали грядущую осень критической для финансовой стабильности Украины. Ранее банкиры предупредили, как будет расти курс доллара. С 10 по 14 июня представители НБУ начали наращивать покупки доллара на межбанковском валютном рынке Украины $135,1 млн, что на 31,5% больше, чем неделей ранее ($102,7 млн).

Ранее в НБУ предупредили о надвигающемся финансовом кризисе. По словам первого заместителя главы Совета НБУ Тимофея Милованова, возможный дефолт может "положить банки". Также не исключается девальвация самого доллара.

В американском рейтинговом агентстве Fitch прогнозируют падение украинской гривни до 32 за $1.