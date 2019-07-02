На территории Софии Киевской, где недавно начались археологические раскопки, исследователи ищут уникальные тысячелетние ворота. Об этом говорится в видео канала ТСН.

Неизвестное до сих пор сооружение пряталось под проводами, трубами с системой полива газона. Натолкнулись на нее, когда прокладывали новую электрику. Год ушел на оформление разрешительных документов и археологическую разведку.

Раскопки начали 2 недели назад и археологи уверены, что здание имело сакральное значение. Ученые выяснили: под тонким слоем почвы спряталось сооружение, которое, вероятно, 1000 лет назад было воротами – главным входом в Софию.

На месте раскопок уже обнаружили кусочки старинных фресок. Они являются главным доказательством того, что в воротах мог быть храм.

Доказать или опровергнуть это утверждение, смогут дальнейшие раскопки, которые продлятся до конца сезона.

Напомним, что археологи начали исследовать подземелья Софийского собора в Киеве.

Также мы писали о том, что раскопки древнего Киева на Почтовой площади начала стремительно заливать вода.