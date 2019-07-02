Сегодня, 2 июля, на переговорах трехсторонней контактной группы в Минске не удалось достичь никакого прогресса ни по внедрению "хлебного перемирия", ни по освобождению удерживаемых лиц.

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"Украинская сторона не возражает против освобождения удерживаемых в формате "всех установленных на всех установленных", но предлагает ускорить этот процесс пошаговым выполнением этой формулы", - написала она.

Решено в течение недели согласовать график сноса фортификационных сооружений в районе Станицы Луганской. График должна согласовать миссия ОБСЕ.

"Надеемся, что следующая встреча трехсторонней контактной группы в Минске, запланированная на 17 июля, будет более конструктивной", - сказано в сообщении.

Фото: facebook.com/darka.olifer

Напомним, что сегодня в Минске прошло заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

Также "Страна" разбиралась, начнется ли путь к миру после разведения сил у Станицы Луганской.