В Украине в среду, 3 июля, ожидается преимущественно сухая и солнечная погода с дневной температурой в южных и восточных регионах 27-32°, в западных и северных - 22-27° тепла.

Об этом сообщают синоптики Укргидрометцентра.

В последующие два дня, 4-5 июля, ожидается переменная облачность, без осадков, только днем 5 июля в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях местами возможны кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 9-14°, на юге 15-20°; днем 20-25°, на Закарпатье, юге и востоке страны 26-30°.

В течение 6-7 июля в северных, западных, Винницкой и Черкасской областях местами пройдут небольшие кратковременные дожди, грозы (ночью 6 июля без осадков). Температура ночью 6 июля в этих регионах 8-13°, 7 июля 11-16°, днем 20-26°.

Фото: meteo.gov.ua

Как сообщала "Страна", Украину от жары спасет антициклон Винни. Жара еще задержится на юге и востоке в течение 3 июля. Однако уже 4 июля - посвежеет.

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