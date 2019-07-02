Британский эсминец HMS Duncan и канадский фрегат HMCS Toronto во вторник вечером, пройдя Босфор, вошли в акваторию Черного моря. Об этом сообщили Интерфаксу информированные источники.

По имеющимся данным, они примут участие в проводимых США и Украиной военно-морских учениях Sea Breeze 2019, начавшихся в понедельник в северо-западной части Черного моря, в которых также участвуют ВМС Румынии, Болгарии, Турции и Грузии. В настоящее время британский и канадский корабли идут в направлении Одессы.

Как сообщалось, в минувшую субботу в Черное море для участия в учениях зашел американский эсминец USS Carney, оснащенный крылатыми ракетами Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км.

Carney, также оснащенный системой противоракетной обороны Aegis, наряду с эсминцами ВМС США Donald Cook, Porter и Ross, размещен на постоянной основе в Европе на испанской военно-морской базе в Роте. Эти корабли вместе с наземными базами ПРО Aegis в Польше и Румынии являются составными частями программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны.

Тем временем, российские военные заявили, что будут отслеживать действия ракетного эсминца ВМС США Carney.

"К непосредственному наблюдению за действиями американского военного корабля приступил сторожевой корабль Черноморского флота "Сметливый", - сообщили российские военные.

Напомним, что 1 июля в Одессе стартовали учения Sea Breeze 2019, в которых участвуют около 30 кораблей и 24 самолета. Они пройдут в Одесской, Николаевской и Херсонской областях, а также в северо-западной части Черного моря. В ходе учений военные из двух десятков стран отработают выполнение задач по стандартам НАТО - на земле, в воде, под водой и в воздухе.

В морской компоненте запланированы артиллерийские стрельбы и много упражнений, суть которых не разглашается, поскольку остается актуальным режим "свободной игры" (free play), в котором внезапные задачи будут поступать от многонационального штаба учений.

Новацией нынешних учений станет отработка речного элемента. По легенде враждебные элементы будут пытаться заблокировать выход к морю с крупнейшей водной артерии Европы - реки Дунай. Корабельно-катерный состав Морской охраны получит задачи обеспечения сопровождения транспортных гражданских судов по реке и их свободный проход через устье Дуная до Черного моря. В данном учебном элементе будут задействованы исключительно силы Госпогранслужбы Украины, в частности Морской охраны.

При этом командующий Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко на открытии учений заявил, что план проведения "Си Бриз-2019" был изменен из-за действий РФ в акватории Черного моря. "Попытки северного соседа спутать карты внезапным закрытием района плавания не испугают многонациональный штаб. Мы восприняли это как дополнительный вызов и готовы адекватно противодействовать. Сейчас маневры территориально перепланированы и состоятся по замыслу штаба учений", - сказал Воронченко.

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