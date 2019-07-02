Государство Израиль будет уничтожено в течение получаса, если власти США атакуют Иран. Об этом заявил председатель комитета по вопросам безопасности парламента Ирана Моджаба Зоннур, сообщает иранское новостное агентство MEHR.

"Если США ударят по нас, то Израиль просуществует после этого не более получаса", - заявил он.

Иранский парламентарий также отметил, что Иран готов отразить любую агрессию, в то время как сам он не намерен нападать ни на одну страну. По словам Моджаба Заннура, все советники Трампа осознают, что нападение на Иран приведет к поражению американцев, поэтому США вынуждены были отменить удар по Ирану вопреки риторике президента Дональда Трампа.

В среду, 26 июня, президент США Дональд Трамп выразил убеждение, что война США с Ираном, в случае ее начала, не продлится долго, одновременно напомнив, что стремится избежать военной конфронтации.

Новый раунд "войны слов" между лидерами Ирана и США продолжается уже несколько недель. Конфронтация обострилась после ракетных нападений 13 июня на нефтяные танкеры в июне в Оманском заливе.

20 июня иранские войска сбили американский беспилотник, который пересек воздушное пространство Ирана. Затем, 24 июня, в Белом доме ввели новые жесткие санкции против Ирана. В Тегеране уже назвали их "концом дипломатии".

Как сообщала "Страна", в мае эсминцы США вооруженные крылатыми ракетами Tomahawk вошли в Персидский залив.

Отметим, что власти Германии решили проверить достоверность обвинений США и Британии против Ирана.