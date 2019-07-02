Во вторник, 2 июля, в Киеве на Майдане проходит акция протеста "Терпіти більше не можна", участники которой выступают против регистрации в ЦИК на участие в парламентских выборах - блогера Анатолия Шария и экс-главы администрации президента времен Януковича, Андрея Клюева.

Акция протеста началась в 20:00. Среди участников - преимущественно порохоботы националисты, которые жгут файера, из-за которых всю площадь затянуло дымом.

Корреспондент "Страны" сообщает, что на месте находится печально известный экс-лидер одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко, которого обвиняют в убийстве человека.

Также к участию в митинге призвал лично Петр Порошенко.

Собравшиеся на Майдане участники слушают музыку и скандируют: "Ми втомились від лайна".

Ранее мы писали, что участники митинга Порошенко напали на журналиста "Страны".

Напомним, в ГПУ заявили, что возьмут Клюева только он вернется в Украину.

Также мы писали, что ЦИК зарегистрировала Шария кандидатом в нардепы от "Партии Шария".