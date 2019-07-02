Экс-главу Администрации президента времен Виктора Януковича - Андрея Клюева должны задержать сразу по его возвращении в Украину, поскольку он находится в розыске. Об этом сообщил в эфире "Громадского" начальник управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк, который занимается делом Клюева.

"Есть постановление о задержании и доставке в суд. Конечно, оно должно выполняться", - сообщил Горбатюк.

Напомним, 2 июля Центральная избирательная комиссия зарегистрировала экс-главу Администрации президента Януковича - Андрея Клюева кандидатом на досрочных выборах в Верховную Раду. В ЦИК отметили, что у комиссии отсутствуют возможности для выполнения решения Верховного суда иным способом, чем регистрация Клюева кандидатом в народные депутаты.

До этого Клюеву отказывали в регистрации кандидатом из-за того, что он не проживал на территории Украины с 2014 года. Однако адвокат Клюева в суде доказал, что его клиент последние 5 лет проживал не в Москве и не Подмосковье, а в Донецке.

28 февраля 2014 года Клюев объявлен в розыск. В СБУ установили, что он находится на территории России, но как выяснилось, у Госпогранслужбы нет данных о его выезде с территории Украины. Последняя официальная отметка на границе датируется началом января 2014 года и свидетельствует о том, что он как раз вернулся из-за границы. За 5 лет органы правосудия так и не смогли привлечь Клюева к ответственности и не нашли никаких доказательств его причастности к событиям на Евромайдане. В 2019-м году Андрей Клюев успешно добился снятия персональных санкций ЕС.

Подробнее о том, зачем соратник Януковича Клюев пытается попасть в Раду можно прочитать здесь.

Как сообщала "Страна", ранее Андрей Клюев назвал Майдан "спланированной военной операцией".