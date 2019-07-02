После ТВ-скандала с участием Святослава Вакарчука, который не смог вспомнить стоимость газа для населения, в "Слуге народа" разослали своим спикерам специальные шпаргалки - методички с "азами" украинской политики и экономики.

То есть этакая "политика для чайников".

Копию этого документа источники в партии показали "Стране".

В нем указаны цены на продукты питания, информация о зарплатах и соцвыплатах, налоговые ставки, ключевые показатели госбюджета и важные законы.

Документ интересен тем, что детально растолковывает спикерам Зеленского базовые вещи, которые вроде бы и так должен знать человек, который хочет управлять государством.

Например, объясняется, что такое налог на добавленную стоимость или описываются функции Верховной Рады и президента.

Также делается акцент на отдельных нормах конституции, которые видимо могут пригодиться спикерам Зеленского на эфирах. Например, оговаривается, что на территории Украины запрещается размещение военных баз и по каким вопросам можно проводить референдумы.

В списке продуктов, которые у Зеленского считают важными для эфиров - хлеб, молочка, масло, маргарин и даже "старый картофель". Есть также подсказка, сколько стоит палка "Московской" колбасы и даже указана стоимость лаврового листа. Также в списке - пиво и водка.

То есть довольно забавная конкретизация.

Часть этих рекомендаций полезны, но в основном - перечисляются данные, которые человек, идущий в политику, обязан знать по умолчанию.

Впрочем, если кандидаты Зеленского действительно проштудируют эту методичку, то они, возможно станут действительно более эрудированными в вопросах, которыми занимаются.

С другой стороны - в документе практически нет негатива. Вопрос бедности, износа инфраструктуры, массовой миграции из страны практически не подымается. Из чего следует, что спикеры Зеленского на телеэфирах должны быть заряжены на позитив.

Приводим скриншоты этой методички.

Ранее в прямом эфире на телеканале "Украина" Юлия Тимошенко дебатировала со Святославом Вакарчуком. Оказалось, что лидер "Голоса" даже не знает, сколько украинцы платят за газ.

Тимошенко спросила у Вакарчука, знает ли он сколько сейчас в платежках стоит цена за метр кубического газа. На что Вакарчук ответил утвердительно, но не смог назвать цену.

Вакарчук: Абсолютно

Тимошенко: Сколько?

Вакарчук: эээээ

Тимошенко: Ну приблизительно?

Вакарчук: (молчит)

Тимошенко: Стоит?

Вакарчук: Стоит (махає головою) ээээ

Голос из студии подсказывает: Восемь пятьсот

Вакарчук: (не расслышал и говорит) двести пятьдесят

Тимошенко: Восемь

Вакарчук: Восемь, восемь, восемь, восемь

Тимошенко: Восемь пятьсот

Вакарчук: Восемь пятьсот, да, да.