К 12 годам лишения свободы суд приговорил 23-летнего киевлянина, который четырежды выстрелил в своего товарища, а затем добивал его ножом и молотком. Об этом сообщается на сайте столичной прокуратуры.

Уточняется, что убийство произошло на почве совместного употребления спиртного, когда 23-летний мужчина пришел в гости к своему товарищу на ул. Перова. Внезапно между собутыльниками начался конфликт. Гость выпустил несколько пуль в хозяина из пистолета ПМР 9 мм, а также нанес своей жертве множественные удары ножом и молотком по голове и телу потерпевшего.



"Совершив 4 выстрела в потерпевшего, злоумышленник нанес дополнительно удар ножом в область грудной клетки потерпевшего, после чего увидев, что товарищ до сих пор жив - добил несколькими ударами молотком в область головы в связи с чем последний перестал подавать признаки жизни", - говорится в сообщении.



Убийца был задержан сотрудниками полиции на месте совершения преступления в жилой комнате под кроватью.



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