Во вторник, 2 июля, доллар на межбанке просел на 1 копейку, и межбанк закрылся в рамках 26,16-26,18 грн./$, пишет UBR.ua.

Валюты на рынке было хоть отбавляй, и торговля шла очень живо. Главными продавцами доллара были украинские корпорации-экспортеры и иностранные инвестфонды, которые покупали у нашего Минфина гривневые гособлигации. А ключевым покупателем стал Нацбанк, которому удалось пополнить свои золотовалютные резервы по 26,18 грн./$.

"Сегодняшние торги начались с превышения валютного предложения над спросом, которое погасил регулятор выкупом "дежурных" 20 млн долларов, после чего рынок вернулся к равновесию, отобразившемуся в стабильности котировок около отметки 26,18 грн./$", - рассказал директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Кстати, размещение облигаций внутреннего госзайма оказалось больше, чем предполагалось изначально. "Минфин сегодня дополнил свое объявление сразу тремя выпусками ОВГЗ на срок от года до трех: на 455, 770 и 1043 дня (валютные бумаги вообще не размещались). Вероятно, эти выпуски запросили иностранцы. Это положительная оценка для нас, которая подкрепляется хорошим новостным фоном: успешным размещением еврооблигаций Укрзализныци, положительным прогнозом по урожайности зерновых — ожидается рекорд. Все это позитивно влияет на рынок. Хотя есть и вторая сторона медали: давление в виде «горячих капиталов», которые могут покинуть Украину при серьезных потрясениях на сырьевых рынках, а также снижение цены на зерно на мировом рынке, от которого зависят наши аграрии. Мы остаемся сырьевой страной", - подчеркнул финансовый эксперт Василий Невмержицкий.

На наличном рынке стало ощущаться плавное удешевление доллара. Средний курс продажи "американца" людям просел на 5 копеек, и оказался в рамках 26,15-26,30 грн./$. Минимальный ценник оказался на 26,11 грн./$, а максимальный - на 26,55 грн./$. Выкуп валюты осуществлялся в рамках 25,85-26,10 грн./$.

Курс валют на черном рынке на вечер 2 июля:

Фото: ubr.ua

Финансисты не ждут серьезных курсовых движений. "Скорее всего, 3 июля межбанк будет открываться в текущем коридоре, где-то в рамках 26,15-26,20 грн./$. Если будет крупное размещение ОВГЗ и нерезидентам потребуется гривна, то возможно укрепление нацвалюты", - спрогнозировал начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. А Олег Куринной по традиции дал более широкий прогноз - 26,10-26,20 грн./$.

Напомним, что перед этим банкиры объяснили, почему не двигается курс доллара, несмотря на усилия спекулянтов.

Также мы писали о том, что гривня начала июль с похудения на 4 копейки.