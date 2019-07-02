В NASA успешно провели испытания системы аварийного спасения со своего нового пилотируемого космического корабля Orion на стартовом участке его полёта.

Трансляция запуска и испытания системы спасения велась на официальном сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

В НАСА успешно продемонстрировали, что система прерывания запуска космического корабля Orion может обогнать ускоряющуюся ракету и эвакуировать космонавтов в безопасное место в случае чрезвычайной ситуации во время запуска

Во время испытаний космический корабль поднялся на высоту около 9,6 км (6 миль) с космодрома на мысе Канаверал во Флориде, после этого система аварийного спасения запустила двигатели и увела отстыковавшийся отсек-кабину космонавтов от разгонной части ракеты. Вся запланированная "авария" длилась приблизительно три минуты. Испытание назвали Ascent Abort - 2.

Во время полета также были испытано, как корабль переносит аэродинамические условия при высоких нагрузках, ожидаемые во время набора высоты.

Инженеры перед проведением испытания установили на корабль 12 регистраторов данных, которые собираются проанализировать для создания полной картины системы аварийного спасения.

Последовательность отстыковки сработала, и в течение миллисекунд отстыковочный двигатель отделил отсек экипажа от корпуса ракеты. Затем двигатель управления ориентацией перевернул отсек, чтобы должным образом сориентировать его в пространстве и реактивный двигатель выстрелил, отправив отсек с гипотетическим экипажем для приземления в Атлантическом океане.

"Мы создаем самую мощную ракету в мире для отправки астронавтов на Луну на космическом корабле "Орион" для миссий "Артемида", - сообщил заместитель помощника администратора по разработке систем исследований (испытаний) в штаб-квартире НАСА в Вашингтоне Билл Хилл.

"Благодаря этой испытательной системе, предназначенной для безопасного полета людей в космос дальше, чем когда-либо прежде, у нас также будет мощная система прерывания запуска, которая будет эвакуировать экипаж в случае возникновения проблемы с ракетой во время раннего этапа взлета", - отметил он.

Orion - это пилотируемый космический корабль, который разрабатывался совместными усилиями американского NASA и европейского ESA. Он предназначен для отправки космонавтов на Луну. Планируется, что первый полет корабля без экипажа состоится уже летом следующего года. Orion должен будет облететь Луну и вернуться на Землю. Первый пилотируемый запуск запланирован на 2022 год.

Видео: youtube.com/NASAKennedy

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