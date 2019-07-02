Украинская певица Оля Полякова, которая анонсировала создание женской партии в Украине и стала членом жюри талант-шоу "Х-фактор" вместе с коллегой по сцене Настей Каменских, опубликовала фото со съемок и призвала подписчиков сравнить их по красоте.

"Ну, предлагаю конкурс, кто краше? Давай", - написала Суперблондинка украинского шоу-бизнеса Оля Полякова на своей странице в Instagram.

Коллаж принялись комментировать подписчики артистки. Большинство фолловеров заявили, что "Оля Полякова и Настя Каменских – красотки, и сравнить их невозможно". "Вы прекрасны обе", – написала телеведущая Елена Филонова. "Класс! Обе красивые", – считает певица MARUV.

Оля Полякова и Настя Каменских Фото: polyakovamusic/Instagram

Как сообщала "Страна", Каменских утянула грудь корсетом и сексуально гримасничала на X-факторе.

Также мы писали, как Настя Каменских опубликовала голое фото из супружеского ложа.

