Фальшивомонетчики предпочитают подделывать гривневые банкноты номиналами 500, 100, 200 и 50 гривен старого образца, в то время как подделки купюр нового образца практически не встречаются.

Об этом сообщил директор Департамента денежного обращения Нацбанка Виктор Зайвенко в интервью УНИАН, отвечая на вопрос о наиболее популярных номиналах банкнот среди фальшивомонетчиков.

"Банкноты номиналом 500, 100, 200 и 50 гривен - если в порядке убывания популярности. Но общее количество поддельных гривневых банкнот незначительное - 2,5 штуки на один миллион настоящих по итогам 2018 года. И динамика положительная - в 2017 году было 3,6 подделки на миллион настоящих", - сказал Зайвенко.

Он отметил, что подделываются главным образом старые банкноты, поскольку новые более защищены от подделки, потому есть лишь незначительные случаи грубой имитации, которую можно отличить невооруженным глазом.

Напомним, что в НБУ уже сообщали, какие купюры чаще всего подделывают в Украине фальшивомонетчики.

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