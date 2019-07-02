Минюст обновил Порядок совершения нотариальных действий нотариусами Украины. Соответствующий приказ от 24 июня 2019 года № 1923/5 министерство зарегистрировало в тот же день, пишет "Юрлига".

Приказ принят во исполнение Указа Президента от 20 июня 2019 года № 418 "О признании утратившими силу некоторых указов Президента Украины", которым отменен Указ Президента Л. Кучмы от 10 июля 1998 года № 762 "Об упорядочении взимания платы за совершение нотариальных действий".

Указом № 762/98 устанавливалось, что размер платы, взимаемой за совершение нотариальных действий частными нотариусами, не мог быть меньше размера ставок государственной пошлины, взимаемой государственными нотариусами за аналогичные нотариальные действия.

Со дня вступления в силу приказа Минюста частные нотариусы за совершение нотариальных действий будут взимать плату, размер которой определяется по договоренности между частным нотариусом и физическим или юридическим лицом. Была убрана норма о том, что указанная плата должна была быть не меньше размера ставок государственной пошлины, взимаемой государственными нотариусами за аналогичные нотариальные действия.

Приказ вступит в силу со дня официального опубликования.

Ранее "Страна" писала о том, что с 1 июля работникам государственных нотариальных контор и архивов увеличили оклады.

Также мы сообщали, что бастующие украинские нотариусы опубликовали полный список требований к властям.