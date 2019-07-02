Администрация компании Nike Inc. убрала из магазинов кроссовки, выпущенные к 4 июля, когда в США отмечается День независимости. Партию обуви отозвали из-за критики со стороны общественности.

Причиной недовольства стало изображение на кроссовках первого флага США, т.н. "Бетси Росс", с 13 полосами и 13 белыми звездами, которые формируют круг. Ряд крайне правых группировок называют этот флаг своим символом, в то время как некоторые люди считают его напоминанием об эпохе рабства.

"Nike решил не выпускать кроссовки Air Max 1 Quick Strike Fourth of July, так как на них изображена старая версия американского флага", - сообщил представитель компании. В Nike второй раз за две недели отказались от выпуска кроссовок из политических соображений.

На прошлой неделе компания приостановила продажу некоторых моделей кроссовок в Китае. Nike была вынуждена пойти на такой шаг после того, как сотрудничающий с ней японский модельер Дзюн Такахаси высказался в соцсети в поддержку протестов в Гонконге. Он сделал это в учетной странице фирменной линейки кроссовок Nike Undercover.

Акции компании в ходе торгов в Нью-Йорке во вторник, 2 июля, снижаются на 0,5%

Фото: rock-cafe.info

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